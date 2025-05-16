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FPV-дрон ударил по коммунальщикам в Купянске: есть погибшая и раненые

Происшествия 09:32   16.05.2025
Оксана Горун
FPV-дрон ударил по коммунальщикам в Купянске: есть погибшая и раненые Фото: РИА Новости

В 8:00 утра 16 мая армия РФ атаковала гражданских в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие – сотрудники местной коммунальной службы. Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном», — уточнил Синегубов.

Также, по его данным, удар повредил служебный автомобиль коммунального предприятия.

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Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила о еще одном ударе по Купянску, который произошел накануне вечером.

«Ориентировочно в 22:00 российская армия нанесла авиационный удар по г. Купянск: повреждено по меньшей мере 15 частных домов и три многоэтажки. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил по городу ФАБ-1500 с УМПК», — проинформировали в прокуратуре.

Купянск - разрушенная многоэтажка

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 8:00 утра 16 мая армия РФ атаковала гражданских в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".