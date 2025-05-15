В Купянске закрыли больницу и терцентр из-за риска, что снесут КАБами (видео)
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о критической ситуации в Купянске, который армия РФ ровняет с землей.
Беседин отметил, что за минувшие сутки в городе один человек погиб и один получил травмы средней тяжести.
«18 управляемых авиационных бомб враг сбросил по территории громады вчера. Из них одна — полуторатонная. К сожалению, большое количество разрушений, более 60 частных домовладений уничтожены или повреждены, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры», — сообщил Беседин.
По его данным, с начала мая по Купянску пришлось более 1900 ударов. Били изо всех видов оружия. Только КАБов россияне скинули 107.
«Из них три — полуторатонных, несущих бешеную разрушительную силу. К сожалению, гибнут люди: 16 гражданских людей получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, три купянчанина погибли», — дополнил данные начальник Купянской ГВА.
Несмотря на постепенное превращение Купянска в руины, там остаются 1750 гражданских. На территории громады — 2700. Эти люди отказываются эвакуироваться. При этом предоставлять им помощь как гуманитарную, так и медицинскую — все сложнее.
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«К сожалению, те услуги, которые мы еще предоставляли неделю назад: это и территориальный центр обслуживания населения, занимавшийся поддержкой маломобильных слоев, находящихся в городе Купянск, медицинское учреждение, которое, к сожалению, сегодня временно прекращает работать в городе Купянск в связи с угрозой авиационных ударов именно по этим объектам. Мы видим коварство, потому что недавно враг нанес удар по помещению ГСЧС. К счастью, никто не погиб. Также был нанесен удар полуторатонным КАБом по канализационно-насосной станции Купянского городского совета. К сожалению, двое наших работников погибли. Поэтому делаем все возможное для того, чтобы в первую очередь сохранить жизнь наших людей и иметь возможность обеспечить всем необходимым остающихся там, в том числе и критической инфраструктурой: светом, газом, водой. И это сейчас есть в Купянске, несмотря на все происходящее», — рассказал Беседин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, кабы, купянск, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о критической ситуации в Купянске, который армия РФ ровняет с землей".