В Купянске закрыли больницу и терцентр из-за риска, что снесут КАБами (видео)

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о критической ситуации в Купянске, который армия РФ ровняет с землей.

Беседин отметил, что за минувшие сутки в городе один человек погиб и один получил травмы средней тяжести.

«18 управляемых авиационных бомб враг сбросил по территории громады вчера. Из них одна — полуторатонная. К сожалению, большое количество разрушений, более 60 частных домовладений уничтожены или повреждены, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры», — сообщил Беседин.

По его данным, с начала мая по Купянску пришлось более 1900 ударов. Били изо всех видов оружия. Только КАБов россияне скинули 107.

«Из них три — полуторатонных, несущих бешеную разрушительную силу. К сожалению, гибнут люди: 16 гражданских людей получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, три купянчанина погибли», — дополнил данные начальник Купянской ГВА.

Несмотря на постепенное превращение Купянска в руины, там остаются 1750 гражданских. На территории громады — 2700. Эти люди отказываются эвакуироваться. При этом предоставлять им помощь как гуманитарную, так и медицинскую — все сложнее.

«К сожалению, те услуги, которые мы еще предоставляли неделю назад: это и территориальный центр обслуживания населения, занимавшийся поддержкой маломобильных слоев, находящихся в городе Купянск, медицинское учреждение, которое, к сожалению, сегодня временно прекращает работать в городе Купянск в связи с угрозой авиационных ударов именно по этим объектам. Мы видим коварство, потому что недавно враг нанес удар по помещению ГСЧС. К счастью, никто не погиб. Также был нанесен удар полуторатонным КАБом по канализационно-насосной станции Купянского городского совета. К сожалению, двое наших работников погибли. Поэтому делаем все возможное для того, чтобы в первую очередь сохранить жизнь наших людей и иметь возможность обеспечить всем необходимым остающихся там, в том числе и критической инфраструктурой: светом, газом, водой. И это сейчас есть в Купянске, несмотря на все происходящее», — рассказал Беседин.