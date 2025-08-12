Live
Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД

Общество 12:11   12.08.2025
Виктория Яковенко
Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД Фото: ЦПД

Россияне тиражируют фейковые «криминальные истории» якобы с участием украинских военных в Харькове.

В этот раз вражеские ресурсы распространяют сообщения, что якобы бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» совершили сексуальное насилие над подростком в Харькове, информирует Центр противодействия дезинформации.

«Для подтверждения демонстрируется скриншот украинской новости, однако заголовок в нем сфальсифицирован. российские фейкоробы подменили в заголовке слово «злоумышленников» на «военных» и придумали свои детали о преступлении», — отмечает ЦПД.

Напомним, на самом же деле днями на Харьковщине полиция задержала двух парней. Следователи сообщили о подозрении 15-летнему и 20-летнему фигурантам, которые, установило следствие, изнасиловали несовершеннолетнего. По данным Харьковской областной прокуратуры, они принудили против воли к действиям сексуального характера 14-летнего подростка. Во время этого один из нападавших производил видеосъемку на мобильный телефон, а другой применял физическое давление. Впоследствии видео с элементами насилия было распространено в одной из соцсетей.

«Ни один из задержанных не военнослужащий. Также не упоминается о причастности задержанных к бригаде «Хартия» или других подразделений Сил обороны Украины. Не сообщают об этом и украинские медиа», – подчеркнули в ЦПД.

Там заявляют, что это классический пример пропаганды, направленной на дискредитацию и подрыв доверия к украинским военным.

Читайте также: Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку

Автор: Виктория Яковенко
