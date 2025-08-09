Сексуальное преступление против подростка на Харьковщине: видео попало в сеть

На Харьковщине полиция задержала двух подозреваемых в изготовлении и распространении порнографии. Прокуратура добилась в суде того, что фигурантов отправили в СИЗО без права внести залог.

«Следователи сообщили о подозрении злоумышленникам, изнасиловавшим несовершеннолетнего. Принудили против воли к действиям сексуального характера 14-летнего подростка его знакомые – 15 и 20 лет. Во время этого один из нападавших производил видеосъемку на мобильный телефон, а другой применял физическое давление. Впоследствии видео с элементами насилия было распространено в одной из соцсетей, что стало известно через знакомых потерпевшего», — сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В областной прокуратуре привели подробности происшедшего. Пострадавший — 14-летний парень — недавно потерял мать, потому был в уязвимом состоянии. Старший из подозреваемых — 20-летний мужчина, у которого подросток иногда подрабатывал. Отвратительные события развернулись после того, как наемный работник случайно разбил зеркало у своего нанимателя.

«Тот вместе со своим 15-летним товарищем начал систематически унижать подростка, причиняя ему моральные страдания. Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: в июле 2025 года подозреваемые догнали пострадавшего на улице, завели в заброшенное здание и поставили перед выбором: избиение или циничное действие сексуального характера. Парень умолял оставить его в покое, но вынужден был подчиниться. Во время позорного сексуального преступления к подростку применили и физическую силу. Старший фигурант зафиксировал преступление на видео, причиняя потерпевшему еще большие моральные страдания. В дальнейшем он распространил файл в приватной переписке», — проинформировала прокуратура.

20-летнего мужчину подозревают в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, а также изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в создании этого. 15-летнего — только в участии в изготовлении и распространении порно. Их двоих отправили под стражу без права внести залог.