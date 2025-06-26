На Харьковщине дважды изнасиловали 16-летнюю: подозреваемого задержали

В изнасиловании несовершеннолетней девушки на Харьковщине правоохранители подозревают 31-летнего мужчину.

К копам обратилась жительница одного из сел Краснокутской громады и заявила, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили правоохранители, фигурант пришел к своей знакомой, где заметил незнакомую девушку. Он решил с ней познакомиться и предложил прогуляться.

«На улице фигурант силой потянул несовершеннолетнюю в сторону полевой дороги, где изнасиловал. Под угрозой физической расправы, он запретил ей что-нибудь рассказывать. Через некоторое время он снова с применением силы и угроз изнасиловал девушку», — установили в полиции.

Правоохранители установили личность предполагаемого насильника — это 31-летний местный житель. Копы задержали его и изъяли вещественные доказательства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.