На Харьковщине дважды изнасиловали 16-летнюю: подозреваемого задержали
В изнасиловании несовершеннолетней девушки на Харьковщине правоохранители подозревают 31-летнего мужчину.
К копам обратилась жительница одного из сел Краснокутской громады и заявила, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как установили правоохранители, фигурант пришел к своей знакомой, где заметил незнакомую девушку. Он решил с ней познакомиться и предложил прогуляться.
«На улице фигурант силой потянул несовершеннолетнюю в сторону полевой дороги, где изнасиловал. Под угрозой физической расправы, он запретил ей что-нибудь рассказывать. Через некоторое время он снова с применением силы и угроз изнасиловал девушку», — установили в полиции.
Правоохранители установили личность предполагаемого насильника — это 31-летний местный житель. Копы задержали его и изъяли вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изнасиловал, несовершеннолетняя, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В изнасиловании несовершеннолетней девушки на Харьковщине правоохранители подозревают 31-летнего мужчину.".