На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
У зґвалтуванні неповнолітньої дівчини на Харківщині правоохоронці підозрюють 31-річного чоловіка.
До копів звернулася жителька одного із сіл Краснокутської громади і заявила, що її 16-річну доньку зґвалтували, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Як встановили правоохоронці, фігурант прийшов до своєї знайомої, де помітив незнайому дівчину. Він вирішив з нею познайомитися та запропонував прогулятися.
«На вулиці фігурант силою потягнув неповнолітню в бік польової дороги, де зґвалтував. Під загрозою фізичної розправи, він заборонив їй щось розповідати. Через деякий час він знову із застосуванням сили та погроз зґвалтував дівчину», – встановили у поліції.
Правоохоронці встановили особу ймовірного ґвалтівника – це 31-річний місцевий житель. Копи затримали його та вилучили речові докази.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зґвалтуванні неповнолітньої дівчини на Харківщині правоохоронці підозрюють 31-річного чоловіка.".