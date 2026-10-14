Неповнолітня пішла з дому після сварки з матір’ю під Харковом

Після сварки з матір’ю неповнолітня мешканка Берестинського району перестала виходити на зв’язок. За допомогою функції батьківського контролю мати виявила її в іншому районі області.

В облуправлінні поліції повідомили, що жінка звернулася до них 13 жовтня близько 12:00. Вона розповіла, що після сварки донька пішла з дому та не відповідає на телефонні дзвінки.

За допомогою функції батьківського контролю, жінка встановила, що телефон дівчини знаходиться на території Чугуївського району. Мати самостійно знайти доньку не змогла, тож звернулася за допомогою до поліції.

За кілька годин працівники ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади розшукали неповнолітню у селищі Есхар. Вона була у знайомого, з яким познайомилася через соціальні мережі.

На щастя, жодних протиправних дій щодо неповнолітньої не вчинено.

Нагадаємо, правоохоронці в апеляції відстояли вирок чоловікові, який, за даними слідства, намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку Харківщини. Чоловік проведе у в’язниці 15 років.