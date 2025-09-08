Live
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище

Происшествия 18:44   08.09.2025
Елена Нагорная
5 сентября около 22:00 15-летняя жительница Харькова сообщила правоохранителям об изнасиловании, произошедшем несколькими часами ранее на кладбище в одном из населенных пунктов Харьковского района.

Девушка рассказала, что около 18:20 возле кладбища к ней подошел неизвестный и представился охранником. Под предлогом проверки документов он осмотрел вещи и телефон потерпевшей, после чего начал обвинять ее в «сотрудничестве со спецслужбами РФ». Злоумышленник заставил девушку пройти на территорию кладбища, где, запугав, изнасиловал, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отработали прилегающую территорию и получили видеозаписи с камер, на которых был зафиксирован насильник. Им оказался 35-летний безработный местный житель. Его задержали в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленник в течение двух дней скрывался от следствия. В его прошлом уже есть судимости за уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности. Чтобы избежать разоблачения, насильник разбил свой телефон и поселился в съемной квартире.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 УКУ — в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенном повторно и лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 153 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Читайте также: Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней

Автор: Елена Нагорная
