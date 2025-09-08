Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
5 сентября около 22:00 15-летняя жительница Харькова сообщила правоохранителям об изнасиловании, произошедшем несколькими часами ранее на кладбище в одном из населенных пунктов Харьковского района.
Девушка рассказала, что около 18:20 возле кладбища к ней подошел неизвестный и представился охранником. Под предлогом проверки документов он осмотрел вещи и телефон потерпевшей, после чего начал обвинять ее в «сотрудничестве со спецслужбами РФ». Злоумышленник заставил девушку пройти на территорию кладбища, где, запугав, изнасиловал, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители отработали прилегающую территорию и получили видеозаписи с камер, на которых был зафиксирован насильник. Им оказался 35-летний безработный местный житель. Его задержали в Харькове.
По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленник в течение двух дней скрывался от следствия. В его прошлом уже есть судимости за уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности. Чтобы избежать разоблачения, насильник разбил свой телефон и поселился в съемной квартире.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 УКУ — в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенном повторно и лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 153 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.
Читайте также: Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изнасилование, кладбище, несовершеннолетняя, новости Харькова, полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летняя жительница Харькова сообщила правоохранителям об изнасиловании, произошедшем на кладбище в одном из населенных пунктов Харьковского района.".