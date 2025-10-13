Live
Харьковчанину, насиловавшему падчерицу с 9 лет, дали пожизненный срок

Происшествия 17:39   13.10.2025
Оксана Якушко
Мужчина развращал свою падчерицу в течение 4 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», в Харькове мужчина в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Следователи установили более 40 эпизодов сексуальных действий осужденного по отношению к ребенку.

В 2016 году, когда девочке было всего 8 лет, отчим развращал ребенка, а в дальнейшем — насиловал. Мужчина неоднократно угрожал девочке, чтобы она никому ничего не рассказывала.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров поддерживал публичное обвинение и доказал в суде вину 41-летнего мужчины в ряде преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Приговор харьковчанину вынес Киевский райсуд Харькова: пожизненное лишение свободы.

После того как приговор вступит в законную силу, сведения об осужденном включат в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Автор: Оксана Якушко
