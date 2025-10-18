Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно

33-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевшая вместе с компанией была в гостях у мужчины. Все вместе распивали спиртное. Когда девушка пошла спать, хозяин, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

«Потерпевшая сбежала к подруге, которая живет в этом же доме. Однако злоумышленник последовал за ней и пытался совершить преступление повторно в квартире подруги. Его противоправные действия остановила соседка, которая постучала в дверь. Тогда мужчина испугался и сбежал через окно», — рассказали правоохранители.

Мужчину задержали. По ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

