Live
  • Сб 18.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно

Происшествия 11:15   18.10.2025
Елена Нагорная
Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно

33-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевшая вместе с компанией была в гостях у мужчины. Все вместе распивали спиртное. Когда девушка пошла спать, хозяин, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

«Потерпевшая сбежала к подруге, которая живет в этом же доме. Однако злоумышленник последовал за ней и пытался совершить преступление повторно в квартире подруги. Его противоправные действия остановила соседка, которая постучала в дверь. Тогда мужчина испугался и сбежал через окно», — рассказали правоохранители.

Мужчину задержали. По ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, восемь лет за решеткой получил 59-летний мужчина согласно приговору Лозовского горрайонного суда. Прокуроры доказали, что в начале августа 2021 года в Лозовском районе он развращал двух сестер, которым было по 11 лет.

Читайте также: За сутки военные РФ атаковали на Харьковщине 25 раз — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
17.10.2025, 17:44
Новости Харькова — главное за 18 октября: атака Чугуева и ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 18 октября: атака Чугуева и ситуация на фронте
18.10.2025, 09:22
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
18.10.2025, 09:11
Более десяти БпЛА ударили по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены
Более десяти БпЛА ударили по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены
17.10.2025, 22:44
Стало известно, где в Харькове уже включили отопление
Стало известно, где в Харькове уже включили отопление
17.10.2025, 13:16
FPV-дрон на оптоволокне атаковал Lanos на Харьковщине: погиб мужчина
FPV-дрон на оптоволокне атаковал Lanos на Харьковщине: погиб мужчина
18.10.2025, 11:38

Новости по теме:

13.10.2025
Харьковчанину, насиловавшему падчерицу с 9 лет, дали пожизненный срок
08.09.2025
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
26.08.2025
Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории
09.08.2025
Сексуальное преступление против подростка на Харьковщине: видео попало в сеть
22.07.2025
Пожизненное получил отец-педофил с Харьковщины за изнасилования дочерей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки.".