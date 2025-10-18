Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
33-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевшая вместе с компанией была в гостях у мужчины. Все вместе распивали спиртное. Когда девушка пошла спать, хозяин, применяя физическую силу, изнасиловал ее.
«Потерпевшая сбежала к подруге, которая живет в этом же доме. Однако злоумышленник последовал за ней и пытался совершить преступление повторно в квартире подруги. Его противоправные действия остановила соседка, которая постучала в дверь. Тогда мужчина испугался и сбежал через окно», — рассказали правоохранители.
Мужчину задержали. По ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщалось, восемь лет за решеткой получил 59-летний мужчина согласно приговору Лозовского горрайонного суда. Прокуроры доказали, что в начале августа 2021 года в Лозовском районе он развращал двух сестер, которым было по 11 лет.
Читайте также: За сутки военные РФ атаковали на Харьковщине 25 раз — Генштаб ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изнасилование, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 11:15;