За сутки военные РФ атаковали на Харьковщине 25 раз — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал 25 атак.
На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодезное.
На Купянском направлении за сутки было семь атак россиян. Силы обороны отразили штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.
В целом за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1150 человек. Украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники.
Напомним, в обзоре за 17 октября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что россияне не достигли подтвержденных успехов в Харьковской области. Речь идет о севере региона, направлениях на Великий Бурлук, Купянск и Боровую.
