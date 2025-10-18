ISW дал оценку заявлениям РФ о продвижении в Купянске и захвате Песчаного
Россияне 17 октября не достигли подтвержденных успехов в Харьковской области, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Речь идет о севере Харьковщины, направлениях на Великий Бурлук, Купянск и Боровую.
Что касается Купянского направления, аналитики не подтверждают заявления Минобороны РФ о захвате села Песчаное и российского военного блогера о продвижении армии РФ в центре Купянска.
Также ISW процитировал, однако не дал никакой оценки информации российских блогеров о том, что якобы украинские войска провели контрнаступление вблизи Соболевки и Радьковки.
«Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 октября, показывает, как украинские войска атакуют российскую позицию на улице Ровенской в Купянске, что, по мнению ISW, было российской операцией по проникновению. ISW считает, что это событие не способствовало продвижению передовой линии боевых действий», — констатируют представители института.
ISW традиционно включил в обзор аналитику обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, который 17 октября заявил, что российское военное командование пытается одновременно укрепить позиции в Купянске и захватить остальную часть города. Машовец писал, что командование 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ) хочет оказать логистическую поддержку передовым подразделениям, которые пытаются пересечь реку Оскол, и другим подразделениям, которые хотят закрепить позиции к северу от Купянска. Аналитик заявил, что российская 68-я мотострелковая дивизия в настоящее время разделена и пытается удерживать позиции вдоль линии Кондрашевка-Радьковка, одновременно атакуя центр Купянска.
Что касается ситуации на севере Харьковщины, институт не подтверждает информацию о продвижении российских войск к южным окраинам Волчанска и в направлении Вильчи.
17 октября руководство Дергачевской громады сообщило, что российские военные продолжают зарывать мины, замаскированные под бревна, вдоль международной границы, особенно вблизи Казачьей Лопани, где запасы газа ограничены и местное население больше полагается на дрова для отопления. ISW впервые зафиксировал сообщения о том, что российские войска начали разбрасывать мины, незаметно прикрепленные к бревнам, вблизи Казачьей Лопани в августе 2025 года.
