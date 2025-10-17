Live
Более десяти БпЛА ударили по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены

Происшествия 22:44   17.10.2025
Елена Нагорная
Чугуев подвергся массированной атаке БпЛА около 22 часов 17 октября.

«Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников — враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны», — сообщила мэр города Галина Минаева и добавила, что энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.

«Набираемся терпения и верим в то, что наши специалисты снова сделают невозможное», — добавила Минаева.

Напомним, ранее глава Малоданиловской громады опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова.

Читайте также: «Видим вызовы»: дополнительные пункты несокрушимости хотят открыть в Харькове

Автор: Елена Нагорная
