Более десяти БпЛА ударили по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены
Чугуев подвергся массированной атаке БпЛА около 22 часов 17 октября.
«Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников — враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны», — сообщила мэр города Галина Минаева и добавила, что энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.
«Набираемся терпения и верим в то, что наши специалисты снова сделают невозможное», — добавила Минаева.
Напомним, ранее глава Малоданиловской громады опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова.
Читайте также: «Видим вызовы»: дополнительные пункты несокрушимости хотят открыть в Харькове
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Чугуїв, Чугуев;
Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 22:44;