Более десяти БпЛА ударили по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены

Чугуев подвергся массированной атаке БпЛА около 22 часов 17 октября.

«Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников — враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны», — сообщила мэр города Галина Минаева и добавила, что энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.

«Набираемся терпения и верим в то, что наши специалисты снова сделают невозможное», — добавила Минаева.

