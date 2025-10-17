«Видим вызовы»: дополнительные пункты несокрушимости хотят открыть в Харькове

В Харькове в скором времени планируют принять решение об увеличении количества пунктов несокрушимости, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких.

Он напомнил, что до сих пор в городе их было 77.

«В этом году городским головой принято решение об увеличении количества пунктов несокрушимости, — сообщил Гладких. — Буквально на днях будет официально объявлено их дополнительное количество. Мы уже ведем подготовительную работу по обеспечению новых пунктов несокрушимости. Ну и, конечно, по укомплектованию тех, которые уже были в городе».

Директор департамента уточнил, что в предыдущие годы полномасштабной новых пунктов несокрушимости накануне холодов не открывали.

«Это именно в этом году, потому что видим оперативную обстановку и те вызовы, которые возможны для нас. Все эти планы отработаны. Увеличение количества этих пунктов даст возможность, чтобы при необходимости воспользоваться услугами могли в микрорайонах города», — добавил Гладких.

Он пояснил, что за обеспечение пунктов несокрушимости департамент чрезвычайных ситуаций отвечает совместно с департаментом образования, администрациями районов и коммунальными предприятиями. Они проверяют генераторы, наличие горюче-смазочных материалов, буржуек и средств первой необходимости.

«Все это обеспечивает город. В этом нам помогает социально ответственный бизнес и то, что мы из материального резерва города выделяем на все эти вещи», — уточнил чиновник.

Узнать, где находится ближайший пункт несокрушимости, харьковчане могут на сайте «Геопортал Харькова» или в приложении «Дія».

«Учитывая то, что у нас на днях будет комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будет утвержден дополнительный список пунктов несокрушимости, эта информация будет оперативно обновлена… Что касается графика функционирования – в случае наступления чрезвычайной ситуации в течение двух часов пункты несокрушимости открываются и работают до завершения такой чрезвычайной ситуации, то есть в круглосуточном режиме», – добавил Гладких.

Читайте также: В Харькове хотят увеличить количество мобильных пунктов несокрушимости