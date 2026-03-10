Пока в Харькове ликвидировали последствия «прилета», РФ ударила повторно
Директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких в эфире нацмарафона напомнил, что ночью 10 марта РФ дважды атаковала Харьков.
Под ударами был Холодногорский район. Он отметил: город обстреливается постоянно и это – особенность прифронтовых областей.
«И на сегодняшний день мы видим, что мы должны быть очень осторожными, внимательно слушать эти сигналы, поскольку уже во время ликвидации первого «прилета» ночью, буквально через 30 минут, произошло второе попадание рядом с местом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К счастью, на тот момент не пострадал ни один работник ГСЧС, патрульной полиции или нашей коммунальной службы, но опять же, враг коварен, и видим, что враг постоянно наносит удары по тем, кто спасает людей», – сказал Гладких.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что эвакуировать людей из пострадавших домов не пришлось – все жители получили помощь на месте.
Напомним, ночью 10 марта россияне дважды атаковали Холодногорский район. Перерыв между «прилетами» составил около двух часов. В результате ударов повреждены частные дома, хозпостройки, пострадали четыре женщины, самой младшей – 17 лет. Позже в Харьковской облпрокуратуре уточнили, что враг выпустил по городу беспилотники типа «Герань-2».
