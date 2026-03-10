Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка

Ночью 10 марта россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. Было две волны ударов. Фото с мест «прилетов» показали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным правоохранителей, оккупанты выпустили по городу беспилотники типа «Герань-2». Первые удары зафиксировали около 02:40. Попадание было вблизи жилой постройки. Пострадала женщина 58 лет – у нее острая стрессовая реакция.

«Ориентировочно в 04:20 еще один беспилотник ударил по частному жилому сектору. 38-летний мужчина получил ранения. Женщина и 17-летняя девушка подверглись острой реакции на стресс. Повреждены жилые дома», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ночью 10 марта россияне дважды атаковали Холодногорский район. Перерыв между «прилетами» составил около двух часов. В результате ударов повреждены частные дома, хозпостройки, пострадали четыре женщины, самой младшей – 17 лет.