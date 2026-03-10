Live

Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка

Происшествия 09:31   10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка

Ночью 10 марта россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. Было две волны ударов. Фото с мест «прилетов» показали в Харьковской облпрокуратуре. 

По данным правоохранителей, оккупанты выпустили по городу беспилотники типа «Герань-2». Первые удары зафиксировали около 02:40. Попадание было вблизи жилой постройки. Пострадала женщина 58 лет – у нее острая стрессовая реакция.

Харьков обстреляли россияне 10 марта

«Ориентировочно в 04:20 еще один беспилотник ударил по частному жилому сектору. 38-летний мужчина получил ранения. Женщина и 17-летняя девушка подверглись острой реакции на стресс. Повреждены жилые дома», – добавили в прокуратуре.

Харьков обстреляли россияне 10 марта

Напомним, ночью 10 марта россияне дважды атаковали Холодногорский район. Перерыв между «прилетами» составил около двух часов. В результате ударов повреждены частные дома, хозпостройки, пострадали четыре женщины, самой младшей – 17 лет.

Читайте также: Синегубов: на Харьковщине 13 пострадавших от обстрелов, из них двое – дети

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 09:36
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
БпЛА упал возле многоэтажек в Харькове: сгорели машины, есть пострадавшие
БпЛА упал возле многоэтажек в Харькове: сгорели машины, есть пострадавшие
09.03.2026, 23:09
Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших
Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших
10.03.2026, 07:10
Пока в Харькове ликвидировали последствия «прилета», РФ ударила повторно
Пока в Харькове ликвидировали последствия «прилета», РФ ударила повторно
10.03.2026, 10:27

Новости по теме:

10.03.2026
Синегубов: на Харьковщине 13 пострадавших от обстрелов, из них двое – дети
10.03.2026
Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших
09.03.2026
После обстрела в селе на Золочевщине пропали газ, свет и связь (фото)
09.03.2026
Сегодня утром россияне обстреляли Чугуевщину, есть пострадавшая
09.03.2026
Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 10 марта россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. Было две волны ударов. Фото с мест «прилетов» показали в Харьковской облпрокуратуре. ".