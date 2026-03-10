Live

Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших

Происшествия 07:10   10.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших

В ночь 10 марта РФ била по Холодногорскому району дважды. Первый «прилет» зафиксировали около 02:40.

По информации мэра Игоря Терехова, по городу ударил «шахед». В результате атаки повреждены дома и хозпостройки, обошлось без пострадавших. 

«На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара», – писал мэр.

Примерно через два часа в Холодногорском районе повторно прозвучали взрывы.

«На этот раз попадание дрона в дорогу среди домов в частном секторе. На данный момент есть информация о двух пострадавших», – отметил Терехов.

На данный момент известно о четырех пострадавших, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте. В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль», – добавил Синегубов.

Читайте также: БпЛА влетел в дом в Чугуеве: полицейские показали, как спасали жильцов (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
БпЛА упал возле многоэтажек в Харькове: сгорели машины, есть пострадавшие
БпЛА упал возле многоэтажек в Харькове: сгорели машины, есть пострадавшие
09.03.2026, 23:09
Новости Харькова — главное за 9 марта: траур, по городу ударили БпЛА
Новости Харькова — главное за 9 марта: траур, по городу ударили БпЛА
09.03.2026, 22:04
Удары почти каждый день, ужасная ночь: Терехов рассказал, чем били по Харькову
Удары почти каждый день, ужасная ночь: Терехов рассказал, чем били по Харькову
09.03.2026, 19:47
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
08.03.2026, 14:12
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 07:18

Новости по теме:

09.03.2026
После обстрела в селе на Золочевщине пропали газ, свет и связь (фото)
09.03.2026
Сегодня утром россияне обстреляли Чугуевщину, есть пострадавшая
09.03.2026
Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине
06.03.2026
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
05.03.2026
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь 10 марта РФ била по Холодногорскому району дважды. Первый «прилет» зафиксировали около 02:40.".