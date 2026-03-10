Холодногорский район атаковала РФ ночью: четверо пострадавших

В ночь 10 марта РФ била по Холодногорскому району дважды. Первый «прилет» зафиксировали около 02:40.

По информации мэра Игоря Терехова, по городу ударил «шахед». В результате атаки повреждены дома и хозпостройки, обошлось без пострадавших.

«На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара», – писал мэр.

Примерно через два часа в Холодногорском районе повторно прозвучали взрывы.

«На этот раз попадание дрона в дорогу среди домов в частном секторе. На данный момент есть информация о двух пострадавших», – отметил Терехов.

На данный момент известно о четырех пострадавших, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте. В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль», – добавил Синегубов.