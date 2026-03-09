Live

БпЛА влетел в дом в Чугуеве: полицейские показали, как спасали жильцов (видео)

Происшествия 19:07   09.03.2026
Елена Нагорная
Мужчину и женщину спасли полицейские из частного дома в Чугуеве, который в ночь на 7 марта охватил пожар в результате падения российского БпЛА.

Около 01:15 в ходе несения службы правоохранители увидели «прилет» и отправились к месту падения. Через несколько минут они уже были рядом с горящим домом, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Соседи сообщили, что внутри могут находиться 58-летняя женщина и 62-летний мужчина. Полицейские вошли в дом и на втором этаже действительно обнаружили супругов, которые не могли самостоятельно выбраться из-за разрушенной лестницы.

«Рискуя собственной жизнью, полицейские немедленно начали эвакуацию. Женщину один из правоохранителей вынес из задымленного дома на плечах. После этого из опасной ловушки был спасен и мужчина. Одновременно на место происшествия вызвали спасателей и бригаду экстренной медицинской помощи. До прибытия служб полицейские отвели пострадавших в безопасное место и в дальнейшем передали медикам», — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, центр Чугуева атаковали военные РФ в ночь на 7 марта. Беспилотник попал в крышу частного дома, на месте «прилета» возник пожар. Телесные повреждения получили жильцы: 58-летняя женщина, 62 и 72-летние мужчины.

Автор: Елена Нагорная
