Россияне повторно атаковали БпЛА центр Чугуева — еще трое пострадавших (видео)

Три человека пострадали в результате удара БпЛА по частному сектору в центре города Чугуев Харьковской области около 17:00 7 марта.

Как сообщила мэр города Галина Минаева, один человек получил ранения, двое обратились за помощью к медикам с острой реакцией на стресс и обострением хронической болезни из-за стресса.

«В результате удара возник пожар. Предварительно, есть уничтоженные дома, около десяти повреждены. Окна выбиты в нескольких многоэтажках», — написала Минаева.

Как сообщалось, центр Чугуева россияне атаковали и ночью. Около 02:00 беспилотник попал в частный дом, на месте «прилета» возник пожар. Телесные повреждения получили жильцы дома: 58-летняя женщина, 62 и 72-летние мужчины.

На видео — ликвидация последствий ночной атаки.