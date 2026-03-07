Россияне повторно атаковали БпЛА центр Чугуева — еще трое пострадавших (видео)
Три человека пострадали в результате удара БпЛА по частному сектору в центре города Чугуев Харьковской области около 17:00 7 марта.
Как сообщила мэр города Галина Минаева, один человек получил ранения, двое обратились за помощью к медикам с острой реакцией на стресс и обострением хронической болезни из-за стресса.
«В результате удара возник пожар. Предварительно, есть уничтоженные дома, около десяти повреждены. Окна выбиты в нескольких многоэтажках», — написала Минаева.
Как сообщалось, центр Чугуева россияне атаковали и ночью. Около 02:00 беспилотник попал в частный дом, на месте «прилета» возник пожар. Телесные повреждения получили жильцы дома: 58-летняя женщина, 62 и 72-летние мужчины.
На видео — ликвидация последствий ночной атаки.
Читайте также: В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — 11 погибших, среди них двое детей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне повторно атаковали БпЛА центр Чугуева — еще трое пострадавших (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 18:13;