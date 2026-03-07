Live

В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)

Происшествия 03:18   07.03.2026
Оксана Горун
Одна из российских ракет ночью ударила по многоэтажному жилому дому в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 03:18. Под завалами многоэтажки в Харькове — пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Следом он написал, что количество пострадавших возросло — до 10 человек.

Дополнено в 03:06. «Трое человек были госпитализированы с травмами. В частности, в больнице – 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них – 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс», — написал Синегубов.

На месте «прилета» по многоэтажке в Харькове продолжают разбирать завалы. В то же время город все еще под российской атакой — около трех ночи был удар «Шахеда» по все тому же Киевскому району, сообщил Терехов.

Дополнено в 02:46. «На данный момент есть информация о семи пострадавших. Под завалами многоэтажки есть люди. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Терехов.

Дополнено в 02:36. «Еще два человека нуждаются в помощи врачей в Харькове», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Таким образом количество пострадавших возросло уже до шести.

Дополнено в 02:33. Количество пострадавших в Харькове возросло до четырех, среди них ребенок.

Дополнено в 02:28. Синегубов проинформировал: известно, что пострадал ребенок — 11-летний мальчик.

02:17. «Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», — написал он.

Прежде начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что есть пострадавший.

Серия взрывов прогремела в городе, начиная с 01:34 ночи 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр. Угроза сохраняется — в данный момент на Харьков летят «Шахеды», предупредили Воздушные силы ВСУ. Информация будет дополняться.

Автор: Оксана Горун
