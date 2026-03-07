В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)
Одна из российских ракет ночью ударила по многоэтажному жилому дому в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Дополнено в 03:18. Под завалами многоэтажки в Харькове — пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Следом он написал, что количество пострадавших возросло — до 10 человек.
Дополнено в 03:06. «Трое человек были госпитализированы с травмами. В частности, в больнице – 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них – 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс», — написал Синегубов.
На месте «прилета» по многоэтажке в Харькове продолжают разбирать завалы. В то же время город все еще под российской атакой — около трех ночи был удар «Шахеда» по все тому же Киевскому району, сообщил Терехов.
Дополнено в 02:46. «На данный момент есть информация о семи пострадавших. Под завалами многоэтажки есть люди. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Терехов.
Дополнено в 02:36. «Еще два человека нуждаются в помощи врачей в Харькове», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Таким образом количество пострадавших возросло уже до шести.
Дополнено в 02:33. Количество пострадавших в Харькове возросло до четырех, среди них ребенок.
Дополнено в 02:28. Синегубов проинформировал: известно, что пострадал ребенок — 11-летний мальчик.
02:17. «Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», — написал он.
Прежде начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что есть пострадавший.
Серия взрывов прогремела в городе, начиная с 01:34 ночи 7 марта. Атаковали баллистикой, подтвердил мэр. Угроза сохраняется — в данный момент на Харьков летят «Шахеды», предупредили Воздушные силы ВСУ. Информация будет дополняться.
Читайте также: 500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, многоэтажка, новости Харькова, прилет, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 03:18;