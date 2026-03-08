Поисково-спасательные работы продолжаются на месте «прилета» в Харькове

В Харькове утром 8 марта продолжают разбирать завалы разрушенной российской ракетой 5-этажки. Под руинами все еще могут быть люди, подчеркнули в ГСЧС.

«В течение суток продолжались аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара в Киевском районе Харькова. По состоянию на 07:00 8 марта обнаружены тела 10 погибших, в том числе двух детей. Еще 16 человек пострадали, в том числе трое детей. Под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.