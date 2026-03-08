Поисково-спасательные работы продолжаются на месте «прилета» в Харькове
В Харькове утром 8 марта продолжают разбирать завалы разрушенной российской ракетой 5-этажки. Под руинами все еще могут быть люди, подчеркнули в ГСЧС.
«В течение суток продолжались аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара в Киевском районе Харькова. По состоянию на 07:00 8 марта обнаружены тела 10 погибших, в том числе двух детей. Еще 16 человек пострадали, в том числе трое детей. Под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.
Читайте также: Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, загиблі, новости Харькова, погибшие, поисково-спасательная, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Поисково-спасательные работы продолжаются на месте «прилета» в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 08:43;