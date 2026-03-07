Среди погибших в Харькове учительница с сыном, еще один ребенок в реанимации

В результате ракетного удара по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова в ночь на 7 марта погибли 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего ребенка из этой же семьи — ушибы.

В результате ночного удара пострадали 15 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика, доставили в больницы. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него ушибы, состояние удовлетворительное.

Синегубов напомнил, что на данный момент под завалами обнаружили тела семерых погибших, в том числе двоих детей: 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

«В своем доме погибла учительница начальных классов лицея №6 и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница лицея №16», — информировал мэр Игорь Терехов.

По данным начальника ХОВА, всего под завалами могли находиться 14 человек. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте. В Киевском районе в результате ракетного обстрела повреждены 19 многоэтажек: в квартирах выбито 835 окон и 214 балконов. Сильно повреждена школа, разрушен ряд торговых павильонов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Россияне атаковали баллистикой и БпЛА, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракеты в пятиэтажку в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома, а также пострадали квартиры на верхних этажах соседнего дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. По данным облпрокуратуры, погибли семь человек, среди которых двое детей. Еще десять человек пострадали, в том числе трое детей. На месте «прилета» по пятиэтажке Терехов проинформировал, что также был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.