Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне

В течение минувших суток в Харьковской области военные РФ совершили десять атак, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Всего за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1010 человек. Также противник потерял три танка, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 1868 беспилотных летательных аппаратов и 170 единиц автомобильной техники.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в центре города Купянск, сообщили утром 7 марта в американском Институте изучения войны (ISW).

