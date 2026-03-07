Live

Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне

Фронт 08:38   07.03.2026
Елена Нагорная
В течение минувших суток в Харьковской области военные РФ совершили десять атак, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Всего за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1010 человек. Также противник потерял три танка, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 1868 беспилотных летательных аппаратов и 170 единиц автомобильной техники.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в центре города Купянск, сообщили утром 7 марта в американском Институте изучения войны (ISW).

Читайте также: Россияне перегруппировываются перед весенним наступлением на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
