Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW

Фронт 07:47   07.03.2026
Елена Нагорная
Украинские войска недавно продвинулись в центре города Купянск Харьковской области, сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 марта, отмечают аналитики.

В направлении Великого Бурлука, на Боровском направлении и на севере Харьковщины российские военные продолжали наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, проинформировали в Институте изучения войны.

Напомним, 6 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что интенсивность боев в Харьковской области снизилась, поскольку войска РФ перегруппировываются для возможного весеннего наступления, а также из-за отсутствия эффективной связи в связи с блокировкой Starlink.

Автор: Елена Нагорная
