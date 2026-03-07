Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW
Украинские войска недавно продвинулись в центре города Купянск Харьковской области, сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).
Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 марта, отмечают аналитики.
В направлении Великого Бурлука, на Боровском направлении и на севере Харьковщины российские военные продолжали наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, проинформировали в Институте изучения войны.
Напомним, 6 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что интенсивность боев в Харьковской области снизилась, поскольку войска РФ перегруппировываются для возможного весеннего наступления, а также из-за отсутствия эффективной связи в связи с блокировкой Starlink.
Читайте также: В Харькове ракета разрушила пятиэтажку — уже четверо погибших (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 07:47;