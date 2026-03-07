Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW

Украинские войска недавно продвинулись в центре города Купянск Харьковской области, сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 марта, отмечают аналитики.

В направлении Великого Бурлука, на Боровском направлении и на севере Харьковщины российские военные продолжали наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, проинформировали в Институте изучения войны.

Напомним, 6 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что интенсивность боев в Харьковской области снизилась, поскольку войска РФ перегруппировываются для возможного весеннего наступления, а также из-за отсутствия эффективной связи в связи с блокировкой Starlink.