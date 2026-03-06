Live

Россияне перегруппировываются перед весенним наступлением на Харьковщине

Фронт 19:50   06.03.2026
Оксана Якушко
Россияне перегруппировываются перед весенним наступлением на Харьковщине Скриншот

Российские атаки продолжаются, несмотря на то, что оккупанты проводят перегруппировку, отметил Виктор Трегубов, спикер Объединенных сил.

Если сравнить ситуацию в начале марта с предыдущими месяцами, на фронтах Харьковщины сейчас определенное затишье.

«Во-первых, это связано с тем, что россиянам нужна пауза перед проведением весеннего наступления. Во-вторых, у россиян проблемы из-за отсутствия эффективной связи в войсках, которое произошло из-за потери Starlink. Нет эффективной связи, как это было раньше, и это тоже внесло коррективы в их планы наступления», – рассказал Трегубов.

На Харьковщине у врага нет особых продвижений — он уперся в украинские войска и не может идти дальше.

На реке Волчья уже нет льда, по которому россияне раньше переходили пешком, и поэтому их активность немного упала.

Читайте также: Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова

