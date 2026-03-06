Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова

В Харькове 5 марта побывала делегация послов большинства стран Нордически-Балтийской восьмерки: Литвы, Эстонии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Мэр города Игорь Терехов поделился «закулисьем» общения с ними.

«Для кого-то из дипломатов это был первый визит в Харьков, для кого-то уже третий или четвертый. А для некоторых наш город вообще стал близким и знакомым. Но знаете, что больше всего поражает иностранных гостей? Не только восстановленные после вражеских прилетов дома, чистые улицы или первые в мире подземные школы. Больше всего их восхищают харьковчане», — написал Терехов в Telegram.

У европейских дипломатов даже нашлись личные истории связанные с Харьковом.

«Посол Дании рассказал о своем советнике, который прожил в нашем городе два года, искренне его полюбил и теперь убеждает руководство открыть здесь представительство», — поделился мэр.

Также послы удивлялись тому, что Харьков умудряется сохранять нормальный ритм жизни в ненормальных условиях — под постоянным давлением страны-агрессора.

«Откровенно говорят, что им есть чему поучиться. Партнерам необходим этот опыт управления мегаполисом в кризисных условиях. И мы готовы им делиться», — заверил Терехов.

Помимо обмена мнениями о Харькове, высокие гости заверили, что готовы помогать городу создавать «энергетический остров», чтобы подготовиться к следующей зиме. С этой задачей городской бюджет самостоятельно не справится, пояснил городской голова.