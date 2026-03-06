Live

Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова

Мир 16:55   06.03.2026
Оксана Горун
Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова Фото: Игорь Терехов/Telegram

В Харькове 5 марта побывала делегация послов большинства стран Нордически-Балтийской восьмерки: Литвы, Эстонии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Мэр города Игорь Терехов поделился «закулисьем» общения с ними.

«Для кого-то из дипломатов это был первый визит в Харьков, для кого-то уже третий или четвертый. А для некоторых наш город вообще стал близким и знакомым. Но знаете, что больше всего поражает иностранных гостей? Не только восстановленные после вражеских прилетов дома, чистые улицы или первые в мире подземные школы. Больше всего их восхищают харьковчане», — написал Терехов в Telegram.

У европейских дипломатов даже нашлись личные истории связанные с Харьковом.

«Посол Дании рассказал о своем советнике, который прожил в нашем городе два года, искренне его полюбил и теперь убеждает руководство открыть здесь представительство», — поделился мэр.

послы Скандинавских и Балтийских стран в Харькове 2
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Также послы удивлялись тому, что Харьков умудряется сохранять нормальный ритм жизни в ненормальных условиях — под постоянным давлением страны-агрессора.

«Откровенно говорят, что им есть чему поучиться. Партнерам необходим этот опыт управления мегаполисом в кризисных условиях. И мы готовы им делиться», — заверил Терехов.

Помимо обмена мнениями о Харькове, высокие гости заверили, что готовы помогать городу создавать «энергетический остров», чтобы подготовиться к следующей зиме. С этой задачей городской бюджет самостоятельно не справится, пояснил городской голова.

Читайте также: Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 16:29
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
06.03.2026, 14:07
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
06.03.2026, 12:09
Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине
Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине
06.03.2026, 18:10

Новости по теме:

06.03.2026
Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб
06.03.2026
«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)
06.03.2026
Парки Харькова подвели итоги зимы: данные от коммунальщиков
06.03.2026
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)
06.03.2026
Быть ли в Харькове переулку Олешко: стартовало голосование


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 16:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 5 марта побывала делегация послов большинства стран Нордически-Балтийской восьмерки. Мэр города Игорь Терехов поделился «закулисьем» общения с ними".