Дивуються та хочуть вчитися: Терехов – про враження послів від Харкова
У Харкові 5 березня побувала делегація послів більшості країн Нордично-Балтійської вісімки: Литви, Естонії, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Мер міста Ігор Терехов поділився “залаштунком” спілкування з ними.
“Для когось із дипломатів це був перший візит до Харкова, для когось – уже третій чи четвертий. А для декого наше місто взагалі стало близьким і знайомим. Але знаєте, що найбільше вражає іноземних гостей? Не лише відновлені після ворожих прильотів будинки, чисті вулиці чи навіть перші у світі підземні школи. Найбільше їх захоплюють харків’яни”, – написав Терехов у телеграмі.
У європейських дипломатів навіть знайшлися особисті історії, що пов’язані з Харковом.
“Посол Данії розповів про свого радника, який прожив у нашому місті два роки, щиро його полюбив і тепер переконує керівництво відкрити тут представництво”, – поділився мер.
Також посли дивувалися, що Харків примудряється зберігати нормальний ритм життя в ненормальних умовах – під постійним тиском країни-агресора.
“Відверто кажуть, що їм є чому повчитися. Партнерам потрібен цей досвід управління мегаполісом у кризових умовах. І ми готові ним ділитися”, – запевнив Терехов.
Окрім обміну думками про Харків, високі гості запевнили, що готові допомагати місту створювати “енергетичний острів”, щоб підготуватися до наступної зими. Із цим завданням міський бюджет самостійно не впорається, пояснив міський голова.
