Росіяни перегруповуються перед весняним наступом на Харківщині

Росіяни продовжують атакувати, попри те, що проводять перегрупування, зазначив Віктор Трегубов, речник Угруповання Об’єднаних сил.

Якщо порівняти ситуацію на початку березня із попередніми місяцями, на фронтах Харківщини наразі певне затишшя.

«По-перше, це пов’язано із тим, що росіянам потрібна пауза перед проведенням весняного наступу. По-друге, у росіян проблеми через відсутність ефективного зв’язку у військах, яке винило через втрату Starlink. Немає ефективного зв’язку, як це було раніше, і це теж внесло корективи в їхні плани наступу», – розповів Трегубов.

На Харківщині у ворога немає наразі особливих просувань – він уперся в українські війська і не може сунути далі.

На річці Вовча наразі немає криги, по якій росіяни раніше переходили пішки, і тому їхня активність трохи впала.