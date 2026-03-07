Live

Українські війська просунулися в центрі Куп'янська – ISW

Фронт 07:47   07.03.2026
Олена Нагорна
Українські війська просунулися в центрі Куп'янська – ISW

Українські війська нещодавно просунулися у центрі міста Куп’янськ Харківської області, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Про це свідчать геолоковані відеозаписи, опубліковані 5 березня, зазначають аналітики.

У напрямку Великого Бурлука, на Борівському напрямку та на півночі Харківщини російські військові продовжували наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли, поінформували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 6 березня речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що інтенсивність боїв у Харківській області знизилася, оскільки війська РФ перегруповуються для можливого весняного наступу, а також через відсутність ефективного зв’язку через блокування Starlink.

Автор: Олена Нагорна
