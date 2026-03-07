Українські війська просунулися в центрі Куп’янська – ISW
Українські війська нещодавно просунулися у центрі міста Куп’янськ Харківської області, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Про це свідчать геолоковані відеозаписи, опубліковані 5 березня, зазначають аналітики.
У напрямку Великого Бурлука, на Борівському напрямку та на півночі Харківщини російські військові продовжували наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли, поінформували в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, 6 березня речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що інтенсивність боїв у Харківській області знизилася, оскільки війська РФ перегруповуються для можливого весняного наступу, а також через відсутність ефективного зв’язку через блокування Starlink.
Читайте також: У Харкові ракета зруйнувала п’ятиповерхівку – вже четверо загиблих (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Українські війська просунулися в центрі Куп’янська – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 07:47;