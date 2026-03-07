У Харкові пряме влучання по багатоповерхівці, люди під завалами (оновлюється)
Одна з російських ракет вночі вдарила по багатоповерховому житловому будинку в Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Доповнено о 03:18. Під завалами багатоповерхівки в Харкові – п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Після цього він написав, що кількість постраждалих зросла – до 10 осіб.
Доповнено о 03:06. “Трьох людей госпіталізували з травмами. Зокрема, у лікарні – 11 річний хлопчик. Ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці, серед них – 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На місці “прильоту” по багатоповерхівці в Харкові продовжують розбирати завали. Водночас місто все ще під російською атакою – близько третьої ночі був удар “шахеда” по тому самому Київському району, повідомив Терехов.
Доповнено о 02:46. “На дану хвилину є інформація про сім постраждалих. Під завалами багатоповерхівки є люди. Пошуково-рятувальна операція триває”, – написав Терехов.
Доповнено о 02:36. “Ще дві людини потребують допомоги лікарів у Харкові”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Таким чином, кількість постраждалих зросла вже до шести.
Доповнено о 02:33. Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, серед них дитина.
Доповнено о 02:28. Синєгубов поінформував: відомо, що постраждала дитина – 11-річний хлопчик.
02:17. “Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди”, – написав він.
Перед тим начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що є постраждалий.
Серія вибухів пролунала в місті, починаючи з 01:34 ночі 7 березня. Атакували балістикою, підтвердив мер. Загроза зберігається – зараз на Харків летять “шахеди”, попередили Повітряні сили ЗСУ. Інформація доповнюватиметься.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: багатоповерхівка, завали, новини Харкова, приліт, терехов;
