Вибухи лунають у Харкові, атакують балістикою, є постраждалий (оновлено)

Починаючи з 01:33 у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про ракетну атаку.

Доповнено о 02:19. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по багатоповерхівці в Київському районі. Є руйнування, під завалами можуть бути люди. Інформація оновлюється тут.

Доповнено о 02:08. На місці “прильоту” в Київському районі Харкова виникла пожежа, написав Терехов.

Доповнено о 02:02. “Ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова. На цю хвилину, відомо про одного постраждалого”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

01:56. “Попередньо зафіксовано удар балістикою по Київському району. Деталі уточнюємо”, – уточнив міський голова Харкова після кількох вибухів.

Потім вони тривали. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети, що летять на Харків.

Харків – не єдине місто, яке обстрілюють ЗС РФ цієї ночі. Відбувається масована повітряна атака на Україну. У столиці працює ППО, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Інформація доповнюватиметься.