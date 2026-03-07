Вибухи лунають у Харкові, атакують балістикою, є постраждалий (оновлено)
Починаючи з 01:33 у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про ракетну атаку.
Доповнено о 02:19. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по багатоповерхівці в Київському районі. Є руйнування, під завалами можуть бути люди. Інформація оновлюється тут.
Доповнено о 02:08. На місці “прильоту” в Київському районі Харкова виникла пожежа, написав Терехов.
Доповнено о 02:02. “Ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова. На цю хвилину, відомо про одного постраждалого”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
01:56. “Попередньо зафіксовано удар балістикою по Київському району. Деталі уточнюємо”, – уточнив міський голова Харкова після кількох вибухів.
Потім вони тривали. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети, що летять на Харків.
Харків – не єдине місто, яке обстрілюють ЗС РФ цієї ночі. Відбувається масована повітряна атака на Україну. У столиці працює ППО, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Інформація доповнюватиметься.
Читайте також: 500 захисників вільні; приліт під Харковом та потепління – підсумки 6 березня
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи лунають у Харкові, атакують балістикою, є постраждалий (оновлено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 02:20;