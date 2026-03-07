Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)

Начиная с 01:33 в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке.

Дополнено в 02:19. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по многоэтажке в Киевском районе. Есть разрушения, под завалами могут быть люди. Информация обновляется тут.

Дополнено в 02:08. На месте «прилета» в Киевском районе Харькова возник пожар, написал Терехов.

Дополнено в 02.02. «Враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. На эту минуту известно об одном пострадавшем», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

01:56. «Предварительно зафиксирован удар баллистики по Киевскому району. Подробности уточняем», — сообщил городской голова Харькова после нескольких взрывов.

Следом они продолжались. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах, летящих на Харьков.

Харьков — не единственный город, который обстреливают ВС РФ нынешней ночью. Происходит массированная воздушная атака на Украину. В столице работает ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.