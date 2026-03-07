Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
Начиная с 01:33 в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке.
Дополнено в 02:19. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по многоэтажке в Киевском районе. Есть разрушения, под завалами могут быть люди. Информация обновляется тут.
Дополнено в 02:08. На месте «прилета» в Киевском районе Харькова возник пожар, написал Терехов.
Дополнено в 02.02. «Враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. На эту минуту известно об одном пострадавшем», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
01:56. «Предварительно зафиксирован удар баллистики по Киевскому району. Подробности уточняем», — сообщил городской голова Харькова после нескольких взрывов.
Следом они продолжались. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах, летящих на Харьков.
Харьков — не единственный город, который обстреливают ВС РФ нынешней ночью. Происходит массированная воздушная атака на Украину. В столице работает ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте также: 500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ракети, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 02:20;