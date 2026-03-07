Live

Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)

Происшествия 02:20   07.03.2026
Оксана Горун
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено) Фото: Вадим Беликов

Начиная с 01:33 в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке.

Дополнено в 02:19. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по многоэтажке в Киевском районе. Есть разрушения, под завалами могут быть люди. Информация обновляется тут.

Дополнено в 02:08. На месте «прилета» в Киевском районе Харькова возник пожар, написал Терехов.

Дополнено в 02.02. «Враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. На эту минуту известно об одном пострадавшем», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

01:56. «Предварительно зафиксирован удар баллистики по Киевскому району. Подробности уточняем», — сообщил городской голова Харькова после нескольких взрывов.

Следом они продолжались. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах, летящих на Харьков.

Харьков — не единственный город, который обстреливают ВС РФ нынешней ночью. Происходит массированная воздушная атака на Украину. В столице работает ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также: 500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)
07.03.2026, 02:20
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
06.03.2026, 20:41
В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)
В Харькове — прямое попадание по многоэтажке, люди под завалами (обновляется)
07.03.2026, 03:18
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта
06.03.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы
Новости Харькова — главное 7 марта: прилет по многоэтажке, новые взрывы
07.03.2026, 03:03
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 22:20

Новости по теме:

06.03.2026
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
02.03.2026
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
26.02.2026
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026
Харьков под атакой, повреждены дома — Терехов о взрывах 26 февраля (обновлено)
25.02.2026
Взрывы будут слышны на Харьковщине с 10 утра 25 февраля — ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы гремят в Харькове, атакуют баллистикой, есть пострадавший (обновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 02:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 01:33 в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке".