500 защитников свободны; прилет под Харьковом и потепление – итоги 6 марта

МГ «Объектив» напоминает главные события 6 марта.

<br />

Пол тысячи военных и двоих гражданских украинцев удалось вернуть из плена. В течение двух дней прошел масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. 5 марта президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении 200 украинских защитников, 6-го – еще 300. Некоторые из освобожденных провели в плену почти четыре года. Это защитники Мариуполя. Большинство россияне держали в своих застенках больше года. Среди вернувшихся домой — 31 житель Харьковщины, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Это харьковчане, уроженцы Волчанская, Богодухова, Златополя и семи районов области.

Беспилотником по Малой Рогане ударила сегодня русская армия. В ГСЧС сообщили: на месте был пожар. Разрушены частные гаражи, пылал автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Пытал полицейских в Харьковской области и получил за это заочный приговор. СБУ сообщила о судебном решении по оккупанту, который орудовал в Купянском районе. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил: признанный судом преступник – это 35-летний уроженец Ставропольского края РФ Александр Кулешов. Следователи установили: он заставлял украинских полицейских предать присягу и перейти работать в так называемые подразделения «МВД РФ». В случае, если правоохранители отказывались, оккупант и его подручные переходили к насилию. Так, в марте 2022 года они выкрали из собственного дома замначальника одного из отделов полиции. А дальше – пытали его на территории местной фермермы. Такая же участь постиглаи другого полицейского. Работать на россиян они не согласились, но выжили. После пыток захватчики освободили своих жертв. Суд решил, что за эти действия россиянин Кулешов должен отсидеть 12 лет в тюрьме.

Городской совет проводит консультации по переименованию топонима в Новобаварском районе. Переулок, который называется Орача, предлагают посвятить основательнице и директору театра-студии «Арабески». Светлана Олешко умерла в декабре 2024 года. Именно этот переулок назвать ее именем предложили представители общественности. Логика такова: соседняя улица носит имя мужа Олешко Мисько Барбары – музыканта и актера. Поддержать такое переименование или же выступить против можно проголосовав на сайте горсовета.

Значительное потепление идет на Харьковщину. Первые признаки появятся уже в эти выходные. В субботу еще будет около 5-6 тепла днем, а в воскресенье – уже до 8, сообщил Региональный центр гидрометеорологии. Положительная тенденция только усилится на следующей неделе. В прогнозе: к среде рост дневных температур до +14.

МГ «Объектив» также сообщала 6 марта: