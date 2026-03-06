«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)

Российский беспилотник ударил по поселку Малая Рогань под Харьковом, проинформировала 6 марта пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате российского удара БпЛА по поселку Малая Рогань возник пожар, охвативший четыре частных гаража и легковой автомобиль. На месте работали подразделения ГСЧС, а также саперы и офицер-спасатель громады. Возгорание ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

Отметим, что российские БпЛА фиксируют в небе над Харьковской областью практически беспрерывно. Враг уже около недели испытывает новую тактику террора: не отправляет массированно «Шахеды» в одну локацию, а запускает их вперемешку с «Молниями» по одному-два в направлении Харькова. В итоге воздушная тревога в городе прекращается редко и ненадолго.