Live

«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)

Происшествия 16:11   06.03.2026
Оксана Горун
«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)

Российский беспилотник ударил по поселку Малая Рогань под Харьковом, проинформировала 6 марта пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате российского удара БпЛА по поселку Малая Рогань возник пожар, охвативший четыре частных гаража и легковой автомобиль. На месте работали подразделения ГСЧС, а также саперы и офицер-спасатель громады. Возгорание ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

прилет в Малой Рогани 6 марта 2026

Отметим, что российские БпЛА фиксируют в небе над Харьковской областью практически беспрерывно. Враг уже около недели испытывает новую тактику террора: не отправляет массированно «Шахеды» в одну локацию, а запускает их вперемешку с «Молниями» по одному-два в направлении Харькова. В итоге воздушная тревога в городе прекращается редко и ненадолго.

Читайте также: Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова “определенное беспокойство”

прилет в Малой Рогани 6 марта 2026

прилет в Малой Рогани 6 марта 2026

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 16:29
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
06.03.2026, 12:09
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
06.03.2026, 10:04
Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб
Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб
06.03.2026, 16:24

Новости по теме:

05.03.2026
Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар
04.03.2026
Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)
04.03.2026
Куда «прилетало» и что горело за сутки, рассказали в ГСЧС
03.03.2026
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
03.03.2026
Два пожара бушевали в Чугуевском районе из-за обстрелов – ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 16:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский беспилотник ударил по поселку Малая Рогань под Харьковом, проинформировала 6 марта пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".