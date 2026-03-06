«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)
Российский беспилотник ударил по поселку Малая Рогань под Харьковом, проинформировала 6 марта пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате российского удара БпЛА по поселку Малая Рогань возник пожар, охвативший четыре частных гаража и легковой автомобиль. На месте работали подразделения ГСЧС, а также саперы и офицер-спасатель громады. Возгорание ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.
Отметим, что российские БпЛА фиксируют в небе над Харьковской областью практически беспрерывно. Враг уже около недели испытывает новую тактику террора: не отправляет массированно «Шахеды» в одну локацию, а запускает их вперемешку с «Молниями» по одному-два в направлении Харькова. В итоге воздушная тревога в городе прекращается редко и ненадолго.
Читайте также: Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова “определенное беспокойство”
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, малая рогань, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 16:11;