“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)

Події 16:11   06.03.2026
Оксана Горун
Російський безпілотник вдарив по селищу Мала Рогань під Харковом, поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Внаслідок російського удару БпЛА по селищу Мала Рогань виникла пожежа, яка охопила 4 приватні гаражі та легковий автомобіль. На місці працювали підрозділи ДСНС, а також сапери та офіцер-рятувальник громади. Займання ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – відзначили в ДСНС.

Зазначимо, що російські БпЛА фіксують у небі над Харківською областю практично безперервно. Ворог уже близько тижня випробовує нову тактику терору: не відправляє масовано “шахеди” в одну локацію, а запускає їх упереміш із БпЛА “Молния” по одному-два в напрямку Харкова. У результаті повітряна тривога в місті припиняється рідко та ненадовго.

