Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
Харьковчане слышали взрыв в 20:21 6 марта.
До этого момента Воздушные Силы ВСУ и мониторы предупредили о движении «шахедов» на Харьков с востока.
Мониторы уточнили, что воздушных целей, то есть «шахедов», которые сейчас над Харьковской областью, пять.
«Есть информация об ударе вражеским «шахедом» по Салтовскому району. Информация уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
После взрыва «шахедов» над Харьковщиной снова 5 единиц, предупреждают мониторинговые каналы. Один следует на Харьков, остальные залетели вглубь области.
Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 20:41