Live

Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта

Происшествия 20:41   06.03.2026
Оксана Якушко
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта

Харьковчане слышали взрыв в 20:21 6 марта. 

До этого момента Воздушные Силы ВСУ и мониторы предупредили о движении «шахедов» на Харьков с востока.

Мониторы уточнили, что воздушных целей, то есть «шахедов», которые сейчас над Харьковской областью, пять.

Фото: TLK News

«Есть информация об ударе вражеским «шахедом» по Салтовскому району. Информация уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

После взрыва «шахедов» над Харьковщиной снова 5 единиц, предупреждают мониторинговые каналы. Один следует на Харьков, остальные залетели вглубь области.

Фото: TLK News

Читайте также: Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 18:20
Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова
Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова
06.03.2026, 16:55
«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)
«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)
06.03.2026, 16:11
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
06.03.2026, 12:09
Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ
Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ
06.03.2026, 15:54

Новости по теме:

05.03.2026
По Купянску работает более 100 российских расчетов БпЛА — Бутусов (видео)
05.03.2026
Ночная атака БпЛА: поврежден харьковский Центр обращения с животными (фото)
04.03.2026
«Люди видят результат» — Синегубов об усилении ПВО Харькова (видео)
03.03.2026
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 20:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышали взрыв в 20:21 6 марта. ".