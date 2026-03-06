Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта

Харьковчане слышали взрыв в 20:21 6 марта.

До этого момента Воздушные Силы ВСУ и мониторы предупредили о движении «шахедов» на Харьков с востока.

Мониторы уточнили, что воздушных целей, то есть «шахедов», которые сейчас над Харьковской областью, пять.

«Есть информация об ударе вражеским «шахедом» по Салтовскому району. Информация уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

После взрыва «шахедов» над Харьковщиной снова 5 единиц, предупреждают мониторинговые каналы. Один следует на Харьков, остальные залетели вглубь области.