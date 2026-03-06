Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня

Харків’яни чули вибух о 20:21 6 березня.

До цього моменту Повітряні Сили ЗСУ та монітори попередили про рух “шахедів” на Харків зі сходу.

Монітори уточнили, що повітряних об’єктів, тобто “шахедів”, які зараз над Харківською областю, п’ять.

“Є інформація про удар ворожим “шахедом” по Салтівському району. Інформація уточнюється”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Після вибуху “шахедів” над Харківщиною знову 5 одиниць попереджають моніторингові канали. Один йде на Харків, решта залетіла вглиб області.