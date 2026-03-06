Live

Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня

Події 20:41   06.03.2026
Оксана Якушко
Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня

Харків’яни чули вибух о 20:21 6 березня. 

До цього моменту Повітряні Сили ЗСУ та монітори попередили про рух “шахедів” на Харків зі сходу.

Монітори уточнили, що повітряних об’єктів, тобто “шахедів”, які зараз над Харківською областю, п’ять.

“Є інформація про удар ворожим “шахедом” по Салтівському району. Інформація уточнюється”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Після вибуху “шахедів” над Харківщиною знову 5 одиниць попереджають моніторингові канали. Один йде на Харків, решта залетіла вглиб області.

Читайте також: Дивуються і хочуть навчатися: Терехов – про враження послів від Харкова

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня
Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня
06.03.2026, 20:41
Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області
Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області
06.03.2026, 20:27
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
06.03.2026, 16:02
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
06.03.2026, 16:11
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ
06.03.2026, 15:54
Харків звернуся по міжнародну допомогу для «енергетичного острова»
Харків звернуся по міжнародну допомогу для «енергетичного острова»
06.03.2026, 17:31

Новини за темою:

06.03.2026
«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі
06.03.2026
Харків звернуся по міжнародну допомогу для «енергетичного острова»
04.03.2026
Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов
02.03.2026
Скільки будинків росіяни пошкодили у Харкові у лютому 2026 року: підсумки
02.03.2026
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 20:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чули вибух о 20:21 6 березня. ".