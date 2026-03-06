500 захисників вільні; приліт під Харковом і потепління – підсумки 6 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 6 березня.

Пів тисячі військових і двох цивільних українців вдалося повернути з полону. Протягом двох днів відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. 5 березня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення 200 українських захисників, 6-го – ще 300. Деякі зі звільнених провели в полоні майже чотири роки. Це захисники Маріуполя. Більшість росіяни тримали у своїх застінках понад рік. Серед тих, хто повернувся додому, – 31 житель Харківщини, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Це харків’яни, уродженці Вовчанська, Богодухова, Златополя та семи районів області.

Безпілотником по Малій Рогані вдарила сьогодні російська армія. У ДСНС повідомили: на місці була пожежа. Зруйновані приватні гаражі, палала автівка. Обійшлося без постраждалих.

Катував поліціянтів на Харківщині та отримав за це заочний вирок. СБУ повідомила про судове рішення щодо окупанта, який злодіяв у Куп’янському районі. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: визнаний судом злочинець – це 35-річний уродженець Ставропольського краю РФ Олександр Кулешов. Слідчі встановили: він примушував українських поліціянтів зрадити присязі та перейти працювати до так званих підрозділів «МВД РФ». У разі, якщо правоохоронці відмовлялися, окупант і його підручні переходили до насильства. Так, у березні 2022 року вони викрали з власного дому заступника начальника одного з відділів поліції. А далі – катували його на території місцевого фермерського господарства. Така ж доля спіткала іншого поліціянта. Працювали на росіян вони не погодилися, але вижили. Після тортур своїх жертв загарбники звільнили. Суд вирішив, що за ці дії росіянин Кулешов має відсидіти 12 років у в’язниці.

Міська рада проводить консультації щодо перейменування топоніму в Новобаварському районі. Провулок, який наразі має назву Орача, пропонують присвятити засновниці та директорці театру-студії «Арабески». Світлана Олешко пішла в засвіти в грудні 2024 року. Саме цей провулок назвати її іменем запропонували представники громадськості. Логіка така: сусідня вулиця має ім’я чоловіка Олешко Міська Барбари – музиканта та актора. Підтримати таке перейменування, або ж виступити проти можна шляхом голосування на сайті міської ради.

Значне потепління йде на Харківщину. Перші ознаки з’явяться вже в ці вихідні. У суботу ще буде близько 5-6 тепла вдень, а в неділю – вже до 8, повідомив Регіональний центр із гідрометеорології. Позитивна тенденція тільки посилиться наступного тижня. У прогнозі: до середи зростання денних температур аж до +14.

