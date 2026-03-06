500 захисників вільні; приліт під Харковом і потепління – підсумки 6 березня
Пів тисячі українських військових звільнили з полону за два дні
Пів тисячі військових і двох цивільних українців вдалося повернути з полону. Протягом двох днів відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. 5 березня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення 200 українських захисників, 6-го – ще 300. Деякі зі звільнених провели в полоні майже чотири роки. Це захисники Маріуполя. Більшість росіяни тримали у своїх застінках понад рік. Серед тих, хто повернувся додому, – 31 житель Харківщини, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Це харків’яни, уродженці Вовчанська, Богодухова, Златополя та семи районів області.
«Приліт» по Малій Рогані
Безпілотником по Малій Рогані вдарила сьогодні російська армія. У ДСНС повідомили: на місці була пожежа. Зруйновані приватні гаражі, палала автівка. Обійшлося без постраждалих.
Окупант Кулешов катував поліціянтів на Харківщині
Катував поліціянтів на Харківщині та отримав за це заочний вирок. СБУ повідомила про судове рішення щодо окупанта, який злодіяв у Куп’янському районі. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: визнаний судом злочинець – це 35-річний уродженець Ставропольського краю РФ Олександр Кулешов. Слідчі встановили: він примушував українських поліціянтів зрадити присязі та перейти працювати до так званих підрозділів «МВД РФ». У разі, якщо правоохоронці відмовлялися, окупант і його підручні переходили до насильства. Так, у березні 2022 року вони викрали з власного дому заступника начальника одного з відділів поліції. А далі – катували його на території місцевого фермерського господарства. Така ж доля спіткала іншого поліціянта. Працювали на росіян вони не погодилися, але вижили. Після тортур своїх жертв загарбники звільнили. Суд вирішив, що за ці дії росіянин Кулешов має відсидіти 12 років у в’язниці.
Чи бути в Харкові провулку Олешко?
Міська рада проводить консультації щодо перейменування топоніму в Новобаварському районі. Провулок, який наразі має назву Орача, пропонують присвятити засновниці та директорці театру-студії «Арабески». Світлана Олешко пішла в засвіти в грудні 2024 року. Саме цей провулок назвати її іменем запропонували представники громадськості. Логіка така: сусідня вулиця має ім’я чоловіка Олешко Міська Барбари – музиканта та актора. Підтримати таке перейменування, або ж виступити проти можна шляхом голосування на сайті міської ради.
Потепління розпочнеться на вихідних
Значне потепління йде на Харківщину. Перші ознаки з’явяться вже в ці вихідні. У суботу ще буде близько 5-6 тепла вдень, а в неділю – вже до 8, повідомив Регіональний центр із гідрометеорології. Позитивна тенденція тільки посилиться наступного тижня. У прогнозі: до середи зростання денних температур аж до +14.
