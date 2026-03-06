Live

Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області

Погода 20:27   06.03.2026
Оксана Якушко
Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 7 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів. Вночі місцями на дорогах прогнозують ожеледицю. Загалом погода очікують хмарну з проясненнями.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 1 до 6º тепла.

 

У Харкові день очікують без опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5º тепла.

Автор: Оксана Якушко
