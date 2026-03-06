Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 7 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без опадів. Вночі місцями на дорогах прогнозують ожеледицю. Загалом погода очікують хмарну з проясненнями.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 1 до 6º тепла.
У Харкові день очікують без опадів.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5º тепла.
Читайте також: Дивуються та хочуть вчитися: Терехов – про враження послів від Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень до 6 тепла. Прогноз погоди 7 березня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 20:27;