Днем до 6 тепла. Прогноз погоды на 7 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без осадков. Ночью местами на дорогах прогнозируют гололед. В целом погоду ожидают облачную с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем от 1 до 6° тепла.
В Харькове день ожидают без осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° мороза, днем 3 – 5º тепла.
