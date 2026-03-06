Live

Днем до 6 тепла. Прогноз погоды на 7 марта в Харькове и области

Погода 20:27   06.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. Ночью местами на дорогах прогнозируют гололед. В целом погоду ожидают облачную с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем ​​от 1 до 6° тепла.

В Харькове день ожидают без осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° мороза, днем ​​3 – 5º тепла.

