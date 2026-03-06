Катував поліціянтів на Харківщині: СБУ назвала ім’я російського злочинця
Заочний вирок російському окупанту ухвалив український суд. СБУ повідомила: 35-річного Олександра Кулешова зі Ставропольського краю РФ визнали винним у скоєнні воєнних злочинів. Коли він опиниться в руках українських правоохоронців, відсидить 12 років.
Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула нагадав обставини справи. Росіянин скоїв свої злочини на території Куп’янського району Харківської області, коли той був тимчасово окупуваний. Метою загарбника було змусити місцевих українських поліціянтів зрадити присязі та перейти працювати до підрозділів “МВД РФ”.
“У суді доведено, що у березні 2022 року зловмисник разом з озброєними російськими солдатами увірвався до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції на території Куп’янського району. Згодом поліцейського насильно вивели з дому під дулами автоматів та доставили до катівні на території місцевого фермерського господарства. Встановлено, що бойовик вимагав від правоохоронця погодитися на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Отримавши категоричну відмову, він застосував незаконне ув’язнення, підвішування за зв’язані руки до металевого гака, побиття палками, руками та ногами у взутті, а також погрози розстрілу“, – повідомив Абдула.
Читайте також: На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
Подібним чином окупанти вчинили також з іншим поліціянтом. За деякий час побитих правоохоронців відпустили.
Крім знущань з поліціянтів, російський бойовик тиснув і на місцевих жителів, намагаючись позбутися якихось проявів незгоди з політикою окупантів. Суд визнав Кулешова винним у військових злочинах, скоєних за попередньою змовою групою осіб.
“Оскільки Кулешов переховується від правосуддя, СБУ продовжує комплексні заходи для його затримання та притягнення до відповідальності за міжнародними правовими механізмами”, – зазначив Владислав Абдула.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Владислав Абдула, новини Харкова, окупант, приговор, СБУ, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Катував поліціянтів на Харківщині: СБУ назвала ім’я російського злочинця», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 12:30;