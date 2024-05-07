Зрадника-рецидивіста знову затримала «на гарячому» СБУ у Харкові
48-річний харків’янин – шанувальник «руського світу» отримав вирок, але продовжив протиправну діяльність навіть після суду, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула.
Його у 2022 році вже притягала СБУ до кримінальної відповідальності. Чоловік навіть отримав судовий вирок за заперечення збройної агресії рф проти України. Тоді суд врахував визнання обвинуваченим своєї провини і звільнив його від тюремного ув’язнення з іспитовим строком у три роки.
Втім, пропагандист росіян продовжив вихваляти агресорів та мріяти про захоплення Харкова російськими військами, цинічно називаючи окупацію – «визволенням».
Будинок ворожого пропагандиста, який знаходиться в одному зі спальних районів Харкова, був зруйнований рашистами у перші дні повномасштабного вторгнення, проте чоловік все одно продовжував вклонятися путінському режиму.
Він дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди у проросійських чатах у месенджері Телеграм.
Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.
Рецидивіст перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владислав Абдула, предатель, приговор, пропаганда, СБУ, суд, фейк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 16:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний харків’янин – шанувальник «руського світу» отримав вирок, але продовжив протиправну діяльність навіть після суду, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула. ".