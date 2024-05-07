Зрадника-рецидивіста знову затримала «на гарячому» СБУ у Харкові

48-річний харків’янин – шанувальник «руського світу» отримав вирок, але продовжив протиправну діяльність навіть після суду, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула.

Його у 2022 році вже притягала СБУ до кримінальної відповідальності. Чоловік навіть отримав судовий вирок за заперечення збройної агресії рф проти України. Тоді суд врахував визнання обвинуваченим своєї провини і звільнив його від тюремного ув’язнення з іспитовим строком у три роки.

Втім, пропагандист росіян продовжив вихваляти агресорів та мріяти про захоплення Харкова російськими військами, цинічно називаючи окупацію – «визволенням».

Будинок ворожого пропагандиста, який знаходиться в одному зі спальних районів Харкова, був зруйнований рашистами у перші дні повномасштабного вторгнення, проте чоловік все одно продовжував вклонятися путінському режиму.

Він дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди у проросійських чатах у месенджері Телеграм.

Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

Рецидивіст перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.