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Предателя-рецидивиста снова задержала «на горячем» СБУ в Харькове

Происшествия 16:34   07.05.2024
Оксана Якушко
Предателя-рецидивиста снова задержала «на горячем» СБУ в Харькове

48-летний харьковчанин – поклонник «русского мира» получил приговор, но продолжил противоправную деятельность даже после суда, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Влад Абдула. 

Его в 2022 году уже привлекало СБУ к уголовной ответственности. Мужчина даже получил судебный приговор за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Тогда суд учел признание обвиняемым своей вины и освободил его от тюремного заключения с испытательным сроком в три года.

Впрочем, пропагандист россиян продолжил восхвалять агрессоров и мечтать о захвате Харькова русскими войсками, цинично называя оккупацию – «освобождением».

Дом вражеского пропагандиста, находящегося в одном из спальных районов Харькова, был разрушен россиянами в первые дни полномасштабного вторжения, однако мужчина все равно продолжал поклоняться путинскому режиму.

Он дискредитировал украинских защитников, распространяя стандартные фейки кремлевской пропаганды в пророссийских чатах в мессенджере Телеграмм.

Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.

Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин – поклонник «русского мира» получил приговор, но продолжил противоправную деятельность даже после суда, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Влад Абдула. ".