Предателя-рецидивиста снова задержала «на горячем» СБУ в Харькове
48-летний харьковчанин – поклонник «русского мира» получил приговор, но продолжил противоправную деятельность даже после суда, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Влад Абдула.
Его в 2022 году уже привлекало СБУ к уголовной ответственности. Мужчина даже получил судебный приговор за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Тогда суд учел признание обвиняемым своей вины и освободил его от тюремного заключения с испытательным сроком в три года.
Впрочем, пропагандист россиян продолжил восхвалять агрессоров и мечтать о захвате Харькова русскими войсками, цинично называя оккупацию – «освобождением».
Дом вражеского пропагандиста, находящегося в одном из спальных районов Харькова, был разрушен россиянами в первые дни полномасштабного вторжения, однако мужчина все равно продолжал поклоняться путинскому режиму.
Он дискредитировал украинских защитников, распространяя стандартные фейки кремлевской пропаганды в пророссийских чатах в мессенджере Телеграмм.
Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.
Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владислав Абдула, предатель, приговор, пропаганда, СБУ, суд, фейк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин – поклонник «русского мира» получил приговор, но продолжил противоправную деятельность даже после суда, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Влад Абдула. ".