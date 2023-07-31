Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна

Події 17:14   31.07.2023
Оксана Якушко
13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. 

Під час тимчасового захоплення міста зрадник перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної «поліції».

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат, щоб масово вивозити зерно з території регіону до рф.

Перебуваючи на «посаді», він встиг вивезти до рф декілька «пробних» партій і підготував до відправки в рф майже 700 тонн української пшениці.

Однак, не встиг – після звільнення Харківщини співробітники СБУ знайшли колаборанта і затримали його.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

– ч.1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), і призначив йому 13 років тюрми.

Читайте також: На Харківщині викрили трьох зрадників, які налагодили бізнес з ворогом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна
13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна
31.07.2023, 17:14
Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція
Гуляли допізна. Двох дівчат, які зникли на Харківщині, розшукала поліція
31.07.2023, 16:47
У Харкові в ста будинках замінять внутрішньобудинкові системи опалення
У Харкові в ста будинках замінять внутрішньобудинкові системи опалення
31.07.2023, 18:05
Напад на бригаду «швидкої» в Балаклії: в поліції повідомили подробиці
Напад на бригаду «швидкої» в Балаклії: в поліції повідомили подробиці
31.07.2023, 15:05
Пірнула на 77 м. Харків’янка Садурська встановила черговий світовий рекорд
Пірнула на 77 м. Харків’янка Садурська встановила черговий світовий рекорд
31.07.2023, 17:45
Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності
Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності
31.07.2023, 10:23

Новини за темою:

12:20
РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини
11:22
Коригувальник ракетного удару по вишу та дому в Харкові може сісти довічно
12:45
Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)
10:47
Ворог обстріляв житло на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
10:25
Цілі підрозділи втрачають боєздатність – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. ".