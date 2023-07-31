13 років за ґратами дали інженеру з Куп’янська, що мав вивезти 700 тонн зерна

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

Під час тимчасового захоплення міста зрадник перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної «поліції».

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат, щоб масово вивозити зерно з території регіону до рф.

Перебуваючи на «посаді», він встиг вивезти до рф декілька «пробних» партій і підготував до відправки в рф майже 700 тонн української пшениці.

Однак, не встиг – після звільнення Харківщини співробітники СБУ знайшли колаборанта і затримали його.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

– ч.1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), і призначив йому 13 років тюрми.