13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна
Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
Во время временного захвата города предатель перешел на сторону врага и устроился в оккупационную «полицию».
Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему возглавить хлебокомбинат, чтобы массово вывозить зерно с территории региона в рф.
Находясь на «должности», он успел вывезти в рф несколько «пробных» партий и подготовил к отправке почти 700 тонн украинской пшеницы. Однако не успел – после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ нашли коллаборанта и задержали его.
Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: — ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
– ч.1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), и назначил ему 13 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.".