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13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна

Происшествия 17:14   31.07.2023
Оксана Якушко
13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна

Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.

Во время временного захвата города предатель перешел на сторону врага и устроился в оккупационную «полицию».

Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему возглавить хлебокомбинат, чтобы массово вывозить зерно с территории региона в рф.

Находясь на «должности», он успел вывезти в рф несколько «пробных» партий и подготовил к отправке почти 700 тонн украинской пшеницы. Однако не успел – после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ нашли коллаборанта и задержали его.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: — ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
– ч.1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), и назначил ему 13 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 17:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.".