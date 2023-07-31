13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна

Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.

Во время временного захвата города предатель перешел на сторону врага и устроился в оккупационную «полицию».

Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему возглавить хлебокомбинат, чтобы массово вывозить зерно с территории региона в рф.

Находясь на «должности», он успел вывезти в рф несколько «пробных» партий и подготовил к отправке почти 700 тонн украинской пшеницы. Однако не успел – после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ нашли коллаборанта и задержали его.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: — ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ч.1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), и назначил ему 13 лет тюрьмы.