На Харківщині викрили трьох зрадників, які налагодили бізнес з ворогом
Троє мешканців селища Великий Бурлук домовилися з окупантами та «відстібали» їм частину прибутку від свого «паливного бізнесу».
Зловмисниками виявилися чоловіки віком від 32 до 37 років, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Навесні 2022 року ділки домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами. Ділки зрозуміли, що на окупованій території паливо буде одним з найбільш затребуваних товарів», – зазначили в СБУ.
Колаборанти придбали три вантажівки для перевезення бензину, солярки і скрапленого газу, організували поставку палива з окупованої частини Луганщини, після чого почали роздрібну торгівлю на території свого населеного пункту.
Продавали паливо мешканцям окупованих територій виключно в російських рублях. За даними слідства, внаслідок цієї торгівлі колаборанти наповнювали не лише власні кишені, а й ворожий бюджет.
До того ж зловмисники організували для російських військовослужбовців безоплатне харчування у власному ресторані, додали правоохоронці.
«Також встановлено, що один з ділків отримав від окупантів фейкову керівну посаду у так званому “Великобурлуцькому територіальному управлінні військово-цивільної адміністрації Куп’янського району”. На цій посаді він допомагав рашистам викрадати у місцевих фермерів та вивозити до росії українську пшеницю», – розповіли в СБУ.
Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими загарбниками і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.
Всім трьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Один з фігурантів, який допомагав ворогу викрадати українське зерно, ще у січні отримав від слідчих СБУ підозру у пособництві державі-агресорці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє мешканців селища Великий Бурлук домовилися з окупантами та «відстібали» їм частину прибутку від свого «паливного бізнесу».".