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На Харківщині викрили трьох зрадників, які налагодили бізнес з ворогом

15:31   25.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили трьох зрадників, які налагодили бізнес з ворогом Фото: Владислав Абдула

Троє мешканців селища Великий Бурлук домовилися з окупантами та «відстібали» їм частину прибутку від свого «паливного бізнесу».

Зловмисниками виявилися чоловіки віком від 32 до 37 років, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Навесні 2022 року ділки домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами. Ділки зрозуміли, що на окупованій території паливо буде одним з найбільш затребуваних товарів», – зазначили в СБУ.

Колаборанти придбали три вантажівки для перевезення бензину, солярки і скрапленого газу,  організували поставку палива з окупованої частини Луганщини, після чого почали роздрібну торгівлю на території свого населеного пункту.

Продавали паливо мешканцям окупованих територій виключно в російських рублях. За даними слідства, внаслідок цієї торгівлі колаборанти наповнювали не лише власні кишені, а й ворожий бюджет.

До того ж зловмисники організували для російських військовослужбовців  безоплатне харчування у власному ресторані, додали правоохоронці.

«Також встановлено, що один з ділків отримав від окупантів фейкову керівну посаду у так званому “Великобурлуцькому територіальному управлінні  військово-цивільної адміністрації Куп’янського району”. На цій посаді він допомагав рашистам викрадати у місцевих фермерів та вивозити до росії українську пшеницю», – розповіли в СБУ.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими загарбниками і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.

Всім трьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Один з фігурантів, який допомагав ворогу викрадати українське зерно, ще у січні отримав від слідчих СБУ підозру у пособництві державі-агресорці.

Читайте також: Черговий колаборант на Харківщині: будував кар’єру в окупаційній адміністрації

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє мешканців селища Великий Бурлук домовилися з окупантами та «відстібали» їм частину прибутку від свого «паливного бізнесу».".