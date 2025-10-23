На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав
Заочно вирок отримав окупант, який віддавав накази затримувати жителів Харківщини.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, мова йде про Валерія Буслова. 48-річний підполковник ЗС РФ на прізвисько «Граніт» до початку повномасштабної війни був військовим комендантом Калінінградського гарнізону ЗС РФ, а у березні 2022 року – незаконно призначений військовим комендантом у місті Балаклія.
«Перебуваючи на цій посаді «Граніт» підписав низку наказів та інструкцій по військовій комендатурі, якими дозволив російським військовослужбовцям проводити незаконні затримання цивільного населення. У цих «документах» зазначалися різні підстави для затримання українців, наприклад: участь у зоні АТО, наявність родичів-військових, проукраїнська позиція, підозра у коригуванні вогню ЗСУ або просто бажання окупантів затримати місцевих жителів», – зазначили в СБУ.
Правоохоронці встановили, що усіх затриманих привозили до катівні, облаштованої в приміщенні райвідділу поліції. Там їх незаконно утримували без достатньої кількості їжі та води, у темряві, без свіжого повітря, спальних місць і мінімальних санітарних умов.
«Граніт» неодноразово особисто проводив допити затриманих цивільних осіб, здійснюючи на них значний психологічний тиск, погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, а також примусовою депортацією їхніх родичів до рф. Крім того, до його обов’язків входила координація дій між військовими підрозділами окупантів та незаконними збройними формуваннями, які держава-агресорка залучила до ведення війни проти України», – розповіли правоохоронці.
Суд визнав Буслова винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому призначили 12 років тюрми.
Наразі засуджений переховується на території РФ, тож СБУ вживає заходів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.
