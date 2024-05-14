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У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали

Події 16:25   14.05.2024
Оксана Горун
У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали

У Харкові, починаючи з 16:09, лунають вибухи. Черговий стався о 16:18.

“І знову вибух у місті”, – констатував мер Ігор Терехов.

Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова. Загроза повторних пусків залишається!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російська авіація запускає КАБи. О 16:17 Мельник закликав мешканців Харкова бути в укриттях.

Також читайте: У Харкові — «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, починаючи з 16:09, лунають вибухи. Черговий стався о 16:18".