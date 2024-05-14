У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали
У Харкові, починаючи з 16:09, лунають вибухи. Черговий стався о 16:18.
“І знову вибух у місті”, – констатував мер Ігор Терехов.
“Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова. Загроза повторних пусків залишається!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російська авіація запускає КАБи. О 16:17 Мельник закликав мешканців Харкова бути в укриттях.
Також читайте: У Харкові — «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ВС ВСУ, КАБ, Мельник, новини Харкова, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, починаючи з 16:09, лунають вибухи. Черговий стався о 16:18".