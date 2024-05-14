У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали

У Харкові, починаючи з 16:09, лунають вибухи. Черговий стався о 16:18.

“І знову вибух у місті”, – констатував мер Ігор Терехов.

“Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова. Загроза повторних пусків залишається!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російська авіація запускає КАБи. О 16:17 Мельник закликав мешканців Харкова бути в укриттях.