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У Харкові – «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова

Події 16:23   14.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові – «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова

Близько 16:10 14 травня військові РФ завдали удару по району житлової забудови в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов. 

“Навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється”, – інформує Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє, що інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Щодо руйнувань дані встановлюються. Можливі повторні удари!” – попередив Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 16:10. Про пуски ворожих КАБів  попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:10 14 травня військові РФ завдали удару по району житлової забудови в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов".