У Харкові – «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова
Близько 16:10 14 травня військові РФ завдали удару по району житлової забудови в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.
“Навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється”, – інформує Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє, що інформація щодо постраждалих поки не надходила.
“Щодо руйнувань дані встановлюються. Можливі повторні удари!” – попередив Синєгубов.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 16:10. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, застройка, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:10 14 травня військові РФ завдали удару по району житлової забудови в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов".