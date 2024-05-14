У Харкові – «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова

Близько 16:10 14 травня військові РФ завдали удару по району житлової забудови в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

“Навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється”, – інформує Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє, що інформація щодо постраждалих поки не надходила.

“Щодо руйнувань дані встановлюються. Можливі повторні удари!” – попередив Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 16:10. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.