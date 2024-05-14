У Харкові прогриміли вибухи: Мельник попереджав про пуски КАБів

Щонайменше три вибухи було чутно в Харкові близько 16:10 14 травня.

Про запуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“У Харкові вдруге за день було гучно. Чи у місто “приліт”, чи у передмістя – зʼясовуємо. Будьте обережні”, – закликав мер Ігор Терехов.